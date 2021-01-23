Протесты в России: в Москве задержали мужчину с табличкой "Я не боюсь"

Алексей Титофф Видео 09:04, 23.01.2021 Обновлено: 09:05, 23.01.2021

В субботу, 23 января, в России начались митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Силовики стали задерживать на мирных акциях.

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