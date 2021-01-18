Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы протестовать

Алексей Титофф Видео 16:37, 18.01.2021 Обновлено: 16:47, 18.01.2021

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого задержали в РФ, призвал людей в стране выходить на улицы на протесты.

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