Исторический сериал "Тут" на OBOZREVATEL с понедельника в 19:20
Исторический сериал, в основе которого – жизнь и правление великого царя Египта Тутанхамона.
Эта история началась тысячи лет назад, когда на трон был возведен десятилетний мальчик по имени Тутанхамон. Он правил всего девять лет, а в девятнадцать – был похоронен. Саркофаг Тутанхамона расположен в самой большой пирамиде.
Каким правителем был Тутанхамон, как ему удалось добиться уважения, стать легендарным, победить всех заговорщиков, недоброжелателей и предателей? Что послужило причиной столь ранней смерти?
Режиссер: Девид фон Энкен
В главных ролях: Бен Кингсли, Эван Джогия, Сибилла Дин
Производство: Канада