Исторический сериал "Тут" на OBOZREVATEL с понедельника в 19:20

Obozrevatel Видео 19:00, 11.02.2021

Исторический сериал, в основе которого – жизнь и правление великого царя Египта Тутанхамона.

Эта история началась тысячи лет назад, когда на трон был возведен десятилетний мальчик по имени Тутанхамон. Он правил всего девять лет, а в девятнадцать – был похоронен. Саркофаг Тутанхамона расположен в самой большой пирамиде.

Каким правителем был Тутанхамон, как ему удалось добиться уважения, стать легендарным, победить всех заговорщиков, недоброжелателей и предателей? Что послужило причиной столь ранней смерти?

Режиссер: Девид фон Энкен

В главных ролях: Бен Кингсли, Эван Джогия, Сибилла Дин

Производство: Канада

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