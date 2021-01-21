Тушение пожара в доме престарелых в Харькове

Таша Адамович Видео 17:01, 21.01.2021 Обновлено: 17:18, 21.01.2021

В пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек. Предварительно, учреждение работало неофициально.

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