Туризм упал на 50%: эксперт о ситуации в Украине

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, как коронавирус влияет на туристическую отрасль.

"В целом на 50% туристический рынок просел по Украине, а если говорить по направлениям, которые аннулируют, то это Италия и азиатские страны, Китай и другие страны этого региона. Есть направления, на которые операторы подняли чартеры. Они взяли на себя обязательства, поэтому операторы сейчас снижают цены, чтобы хоть как-то компенсировать убытки", - заявил Дереза.

Он отметил, что сегодня можно в Египет улететь в 4 звезды на неделю за 100 долларов с перелетом.

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