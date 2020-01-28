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28 января • обновлено в 17:06
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Туристы в опасности: коронавирус шагает по планете

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Смертельный коронавирус 2019-nCoV охватил популярную среди туристов (особенно в зимний период) курортную страну Таиланд.

Это свидетельствует о том, что он все больше распространяется по туристическим направлениям. В частности, так происходит из-за недавнего празднования Нового года китайцами. Данный период считается временем путешествий.

В Минздраве Таиланда уже заявили о 14 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом. За последнее время здесь выявили шесть инфицированных граждан КНР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на китайском курорте Хайнань, который набирает популярность среди украинских туристов, зафиксировали первую смерть от нового коронавируса-2019-nCoV.

Количество зараженных 2019-nCoV за ночь с понедельника на вторник, 28 января, резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

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