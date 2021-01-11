Тупицкий дал интервью в Дубае

Борис Бондарь Видео 20:52, 11.01.2021 Обновлено: 20:55, 11.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Климкин: инаугурацию Байдена мы ждем, как дети, Путин готов торговаться с США

Тариф на газ в Украине хотят считать по-новому из-за Витренко – СМИ

Зеленский решил доказать себе и украинцам, что локдаун работает: что поручил Кабмину

В Днепре рыбак руками поймал огромного сома. Фото

Лидер "слуг" с Занзибара пообещал спасти украинцев от дорогого газа