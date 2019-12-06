Науд Дрейдер - спасатель тюленей

Самоотверженный каякер по имени Науд Дрейер помог более чем 600 тюленям, спасая их от мусора.

Пластик в океане ежедневно становится причиной гибели животных. Науд ищет тюленей в водах Пеликан-Пойнт, Уолфиш-Бей, Намибия, чтобы спасти их от смерти. Он не только помогает им, но и пытается донести до людей, насколько опасен пластиковый мусор.

спасатель тюленей скриншот из видео

спасатель тюленей скриншот из видео

Парень использует импровизированный инструмент, которым разрезает отходы, которые намотались на шеи несчастных тюленей. Правда, чтобы помочь каждому из них, за паникующим малышом приходится побегать, а для этого требуются немалые усилия.

Жесткие провода и сети впиваются в шеи тюленей и ранят их. К счастью, Науд и его команда помогают им избавиться от пут.

Уже шесть лет молодой человек борется за жизнь пострадавших из-за мусора.

спасатель тюленей скриншот из видео

спасатель тюленей скриншот из видео

За последние шесть лет парень спас 200 животных самостоятельно, а еще 400 обитателям океана помогла его команда. Науд говорит, что спасает их потому, что больше никто не хочет этим заниматься.

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