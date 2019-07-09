Цвяхи в голові, або “Нам НаДа ПаГаВаРіТь” | Альо, гараж! REBOOT #281

До Хмельницької обласної клінічної лікарні привезли чоловіка, який мав в голові два цвяхи. За словами лікарів, дядько власноруч забив їх під час спроби суїциду.

Не знаю, чи дивився той “хмельничанин з цвяхами в голові” вітчизняні телеканали, але щось мені підказує - скоріш за все, так воно і є. Бо треш, який цим літом, можна спостерігати в нашому інформаційному просторі ще й не до такого може довести…

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