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Цвяхи в голові, або “Нам НаДа ПаГаВаРіТь” | Альо, гараж! REBOOT #281

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До Хмельницької обласної клінічної лікарні привезли чоловіка, який мав в голові два цвяхи. За словами лікарів, дядько власноруч забив їх під час спроби суїциду.

Не знаю, чи дивився той “хмельничанин з цвяхами в голові” вітчизняні телеканали, але щось мені підказує - скоріш за все, так воно і є. Бо треш, який цим літом, можна спостерігати в нашому інформаційному просторі ще й не до такого може довести…

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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