Цветочная мода: тренды этой весны

Владелица компании "Украфлора" Елена Яловая в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она рассказала о трендах этой весны в цветочной моде и о том, почему цены на цветы перед 8 марта всегда идут вверх.

"8 марта - это большой праздник для всех женщин, поэтому мы всегда делаем акции в это время. А цены растут в этот период, так как традиционно в это время увеличивается спрос, и цветы уже на голландскую биржу приходят с большей ценой", - заявила Яловая.

Она также рассказала, какие препятствия возникают для цветочного бизнеса в Украине.

"Для развития цветочного бизнеса здесь должны быть государственные программы поддержки, тогда мы сможем выращивать цветы не только для всей Украины, а и на экспорт", - отметила Яловая.

Она также высказалась о трендах цветочной моды.

"Сейчас мода на упаковку в бумаге, например. Я рекомендую весенние цветы", - отметила Яловая.

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