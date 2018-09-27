Цимбалюк на КремльТВ вывел из себя россиян троллингом Лаврова 288

Украинский журналист Роман Цимбалюк вывел из себя российских пропагандистов и политиков жестким троллингом министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за его переговоров с коллегой из Гватемалы на Генассамблее ООН.

В частности, он высмеял предмет их переговоров о космическом вооружении и намекнул россиянам, что их должны беспокоить странности своих политиков, а не персона украинского президента Петра Порошенко. Это произошло в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".