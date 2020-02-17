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17 февраля • обновлено в 17:58
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Цифровая грамотность в Украине: обязанность или роскошь

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Эксперт по вопросам трудоустройства Юлия Дрожжина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущей "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим.

Она прокомментировала недавние социологические исследования по цифровой грамотности и осведомленности украинцев в работе с гаджетами.

"Конечно же, само наличие гаджетов и их доступность для населения имеет большое влияние на эти показатели и цифровые навыки. Вопрос также и в доступе к интернету. Если мы посмотрим на маленькие города и маленькие поселки, у людей там часто нет мобильного интернета. Да, если есть желание, то теоретически, получить знания на курсах можно, но остается вопрос, на чем эти знания приобретать", - заявила Дрожжина.

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Юлия Дрожжина
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