Центральной власти не стоит лезть в карман местного самоуправления, – Борис Филатов

Вячеслав Буткалюк Видео 12:54, 16.10.2020 Обновлено: 13:25, 16.10.2020

"Демоверсия" всеукраинского референдума антиконституционный и незаконна.

"Опрос Зеленского" во время проведения местных выборов 25 октября должно повысить активность сторонников провластной силы, завалила все обещания, - об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

Политик также рассказал о выполнении собственных обещаний в Днепре и об обеспокоенности лидеров партии "Предложение" искусственным искажением реформы децентрализации со стороны действующей власти

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