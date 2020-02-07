Цена на воду увеличится, а качество услуг – нет: эксперт по ЖКХ

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Никончук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости о том, что в Украине повысили цены на воду на 15-20%.

"С 1 января произошло повышение минимальной заработной платы, а это по принципу домино повлекло за собой повышение соответствующих налоговых начислений на увеличенный размер минимальной заработной платы", - заявил Никомчук.

Он добавил, что уровень увеличения тарифной составляющей зависит не только от минимальной ЗП, но и от необходимости планировать финансовые затраты на содержание соответствующих сетей и инфраструктурных объектов, с помощью которых предоставляются соответствующие коммунальные услуги.

По его мнению потребителям не стоит рассчитывать на повышение качества услуг водоснабжения после поднятия цен.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал