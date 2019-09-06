Цемаха похищали ценой жизни, и теперь его отпустил киевский суд

Во время беспрецедентной операции по доставке фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха в Киев погиб сотрудник спецназа, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает "Настоящее время". Таким образом, Украина достала Цемаха из "ДНР" ценой как минимум одной жизни.

"От Снежного до ближайшего пункта пропуска больше 80 км. И это беспрецедентная спецоперация СБУ. Так глубоко на неподконтрольных территориях еще никого не похищали. Детали официально до сих пор не раскрывают, но несколько независимых друг от друга источников подтвердили: во время этой операции один спецназовец погиб, еще двое были ранены", – отметила журналистка Ирина Ромалийская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цемаха отпустил Киевский апелляционный суд 5 сентября

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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