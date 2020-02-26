Трудовые мигранты дают 10% ВВП: эксперт по трудоустройству

Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал текущую ситуацию с украинскими трудовыми мигрантами.

"Деньги, которые перечисляют трудовые мигранты не попадают в украинский бюджет непосредственно, но они попадают в украинскую экономику, они поддерживают нашу национальную валюту, попадая в банковскую систему через обменные пункты. Трудовые мигранты приносят экономике больше денег чем любой инвестор. Фактически, они являются главными инвесторами нашей экономики. 12 млрд - это примерно 10% нашего ВВП, и это при том, что люди, которые выезжают не надеются на помощь государства", - заявил Воскобойник.

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