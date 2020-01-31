Триста-Тридцять-П'ять | Альо, гараж! REBOOT #347
Тиждень, а разом з ним і січень 2020 фінішують яскраво.
Екс-нардепка Таня Чорновол, повернулася до звичайного ритму життя і знову почала лазити через паркани… Голова “Укрзалізниці” красиво пішов з посади… А в Держкіно - нове обличчя...
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