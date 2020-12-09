В Венеции (Италия) произошло масштабное наводнение

Алексей Титофф Видео 13:52, 9.12.2020 Обновлено: 14:03, 9.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В МИД РФ захотели обсуждать вопрос водоснабжения в рамках Крымской платформы: названы все условия

Во время скандального решения КСУ проверялась декларация лишь одного сотрудника ОП

Вооруженный педофил насиловал детей по всей Украине. Теперь он хочет вырваться на свободу

Скандал с российской вакциной в Украине: всплыла связь компании с министром Януковича

Жители Крыма записали видеообращение к Путину, пожаловавшись на проблемы с землей