МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Три роки за “селфі” , та нова “схема від ДМС | Альо, гараж! REBOOT #225

75Читать материал на украинском

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, під час брифінгу нагадав - Виборець не має права фотографувати свій виборчий бюлетень. Будь які селфі з папірцями, на яких надруковані прізвища кандидатів у Президенти, зроблені в кабінках для голосування, це порушення Закону. Порушення, що передбачає сувору відповідальність, у вигляді обмеження волі на строк до 3 років....

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOTАле ГаражАлло ГаражАло ГаражГаражГараж на Обозегараж обозгараж обозревательгараж шаповаловновый выпускВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаприколВерховна Рада УкраїниВерховная Рада Украиныкоблев

Новости

Все новости