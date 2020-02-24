Тревожное заявление Гончарука про коронавирус

В Украину может просочиться коронавирус вместе с пассажирами, летящими из Европы.

Такое заявление 23 февраля сделал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" на фоне вспышки опасного заболевания в Италии, города которого закрыты на карантин.

"Такое может быть. Никто не может исключить, что случайно с пассажиром, который летит с пересадками, вирус не может попасть в Украину", – сказал Гончарук.

По его словам, риск попадания коронавируса в Украину сохраняется, особенно из Китая и других азиатских стран. Тем не менее для таких ситуаций работает правительственный штаб.

Также Гончарук рассказал, что по отношению к людям с рейсов, которые составляют риск распространения COVID-19, принимаются дополнительные процедуры контроля.

"Правительство и Украина в целом – мобилизованы. Наши службы, которые отвечают за то, чтобы этот вирус не проник на территорию Украины – скоординированы, понимают, что нужно делать. Касательно рискованных рейсов существует дополнительная процедура контроля. Фактически, по прибытию самолета осуществляется контроль температуры тела. В случае возникновения подозрения на возможное проявление этого заболевания, с человеком устанавливается особый контакт, то есть мы смотрим, насколько вероятна возможность болезни, наблюдаем, следим за этим человеком", — пояснил премьер.

Он отметил, что уже было несколько подобных случаев, но наличие вируса у пассажиров не подтвердилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что из-за опасения распространения коронавируса в Украине Совет национальной безопасности обратился в Кабмин с требованием возобновить работу санэпидемслужбы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!