Главная Новости
24 февраля • обновлено в 16:03
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Тревожное заявление Гончарука про коронавирус

497
Читать материал на украинском

В Украину может просочиться коронавирус вместе с пассажирами, летящими из Европы.

Такое заявление 23 февраля сделал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" на фоне вспышки опасного заболевания в Италии, города которого закрыты на карантин.

"Такое может быть. Никто не может исключить, что случайно с пассажиром, который летит с пересадками, вирус не может попасть в Украину", – сказал Гончарук.

По его словам, риск попадания коронавируса в Украину сохраняется, особенно из Китая и других азиатских стран. Тем не менее для таких ситуаций работает правительственный штаб.

Также Гончарук рассказал, что по отношению к людям с рейсов, которые составляют риск распространения COVID-19, принимаются дополнительные процедуры контроля.

"Правительство и Украина в целом – мобилизованы. Наши службы, которые отвечают за то, чтобы этот вирус не проник на территорию Украины – скоординированы, понимают, что нужно делать. Касательно рискованных рейсов существует дополнительная процедура контроля. Фактически, по прибытию самолета осуществляется контроль температуры тела. В случае возникновения подозрения на возможное проявление этого заболевания, с человеком устанавливается особый контакт, то есть мы смотрим, насколько вероятна возможность болезни, наблюдаем, следим за этим человеком", — пояснил премьер.

Он отметил, что уже было несколько подобных случаев, но наличие вируса у пассажиров не подтвердилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что из-за опасения распространения коронавируса в Украине Совет национальной безопасности обратился в Кабмин с требованием возобновить работу санэпидемслужбы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости