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15 ноября • обновлено в 05:28
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Гіперлуп – транспорт майбутнього

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Гіперлуп – це проект, який ставить за мету втілення в життя різновиду такого транспортного засобу, як вакуумний потяг. Вперше ця ідея була запропонована американськими інженерами Джеймсом Пауелом та Гордоном Денбі. Раніше ці 2 інженери реалізували проект транспортного потягу на магнітній тязі з використанням напівпровідників.

Гіперлуп – транспорт майбутнього

Гіперлуп – транспорт майбутнього

скріншот з відео

Гіперлуп – транспорт майбутнього

Гіперлуп – транспорт майбутнього

скріншот з відео

З часом ідею створення гіперлупу підтримав Ілон Маск. Цей вид транспорту застосовує магніти та турбіни, які дають можливість пересувати капсули на магнітній подушці.

Як середовище для руху використовуються вакуумні труби, з яких відкачують повітря. Завдяки цьому всередині тунелю утворюється розряджена атмосфера, яка дозволяє розганяти капсулу до швидкості 1200 км/год. Це в 1,5 рази швидше, ніж найшвидші пасажирські літаки і в 3 рази швидше за швидкісні потяги.

Гіперлуп – транспорт майбутнього

Гіперлуп – транспорт майбутнього

скріншот з відео

Гіперлуп – транспорт майбутнього

Гіперлуп – транспорт майбутнього

скріншот з відео

Зараз проект знаходиться в розробці, але маємо надію, що вже найближчим часом він буде втілений в життя.

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