Дуже багато людей вважають, що виконавці вулиці - це в основному жебраки.

Деякі люди задають питання на кшталт ... Чому вони такі ліниві? Вони не можуть знайти гідну роботу? Чому вони просто стоять на вулицях? Чи не можуть вони присвятити своє життя чомусь важливому?

Трансформер на вулиці Скріншот з відео

Трансформер на вулиці Скріншот з відео

Однак бути виконавцями на вулиці - не менш складно, ніж будь-яка інша робота.

Щоб виступати на публіці, вам потрібно більше, ніж талант; вам потрібна… впевненість.

Трансформер на вулиці Скріншот з відео

Трансформер на вулиці Скріншот з відео

І вам доведеться багато репетирувати. Години, дні, тижні... Цього разу перед нами - людина-трансформер. Знайти його можна на вулицях Лондону.

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