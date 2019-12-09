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9 декабря • обновлено в 17:54
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Трамп публично угрожал Ким Чен Ыну

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее катастрофическими последствиями в случае отказа от денуклеаризации.

Он заявил в Twitter в воскресенье, 8 декабря, что Пхеньян потеряет все достигнутое в рамках мирных инициатив между двумя странами, а также "особые отношения" лидера КНДР с главой Белого дома.

"Ким Чен Ын достаточно умный, он может слишком многое потерять – на самом деле все, если пойдет на враждебные действия. Он подписал мощное Соглашение о денуклеаризации вместе со мной в Сингапуре", – написал Трамп.

Американский президент выразил уверенность в том, что лидер КНДР не пойдет против него.

"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына имеет огромный экономический потенциал, но они должны провести денуклеаризацию, как обещали. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир – едины в этом вопросе!" – добавил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп стал первым американским президентом, который посетил Северную Корею и пожал руку лидеру страны через демаркационную линию.

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