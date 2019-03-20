Трамп пригласил в НАТО крупнейшую страну континента: Obozrevatel News в 10:00 от 20.03.2019

Трамп пригласил Бразилию в НАТО

Бразилия должна стать членом НАТО. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Переговоры состоялась в Белом Доме. Дональд Трамп также поддержал идею о вступлении Латино-американской страны в международноую Организацию экономического сотрудничества и развития.

Мэй будет просить ЕС отсрочить Brexit

Соглашения по Brexit пока нет. Тереза Мэй будет просить Евросоюз об отсрочке выхода Британии из ЕС. Об этом стало известно накануне саммита лидеров Евросоюза. Завтра в Брюсселе будут решать откладывать Brexit, и на какое время. Если это произойдет, то Британия должна принять участие в выборах в Европарламент, а это откладывает выход страны из ЕС на неопределенный срок.

Новый президент Казахстана

С сегодняшнего дня в Казахстане – новый президент, вернее, исполняющий его обязанности. Это спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Он будет возглавлять страну остальной президентский срок Нурсултана Назарбаева.

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