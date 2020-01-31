Трамп ответил Путину: новые ядерные боеголовки США

По приказу президента Дональда Трампа военно-морские силы США разместили новые маломощные ядерные боеголовки на субмаринах типа Ohio.

Боеголовкой W76−2 оснастили трехступенчастые твердотопливные баллистические ракеты Trident 2, которые стоят на вооружении у ВМС. Их мощность составляет 5-6 килотонн, сообщает FAS.

При этом стандартные боеголовки W76−1 для ракет Trident 2 имеют мощность 90 килотонн.

USS Tennessee (SSBN-734) стала первой субмариной с ракетами с новой боеголовкой, которая вышла в Атлантику в последние недели 2019 года. Подводные лодки ВМС США несут на борту по 24 ракеты Trident 2.

Как отмечает Федерация американских ученых, субмарины оснастят одной или двумя боеголовками W76−2, остальной боекомплект составят старые W76−1. По их информации, в Пентагоне утверждают, что создание новой боеголовки должно прекратить все разговоры о неполноценности политики ядерного сдерживания США, особенно в контексте усиления тактического ядерного потенциала России.

Отметим, что работа над новой боеголовкой велась с 2018 года по заказу администрации Трампа. Ее производство началось в январе 2019 года на заводе Пэнтекс в штате Техас.

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