Трамп отменил ІІІ Мировую войну: обращение к нации американского президента

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, сделал экстренное заявление касательно конфликта с Ираном, заявив о готовности ввести санкции против страны.

Обращение политика к американским гражданам из Белого дома транслировалось в сети ведущими мировыми СМИ.

Президент США должен был начать речь в 18:00 по киевскому времени, однако значительно задержался, заставив общественность ждать почти полчаса.

Трамп не сообщал о военных мерах против страны, однако заявил, что Америка готова ввести мощные санкции.

"Иран должен отказаться от своих амбиций по разработке ядерного оружия и прекратить финансировать терроризм", – назвал условие президент.

Он также призвал Европу, Китай и Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном. Все стороны, вместо того, чтобы заниматься СВПД, считает он, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".

"Я бы хотел попросить НАТО стать более вовлеченными в то, что происходит на Ближнем Востоке", – отметил глава Соединенных Штатов.

При нападении Ирана в ночь на 8 января, как отметил президент, никто не пострадал.

"У нас нет пострадавших. Все наши солдаты – в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб", – сказал он в Белом доме.

Система раннего предупреждения, как рассказал он, сработала отлично и помогла предупредить об атаке.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных сторон и очень хорошей вещью для мира", – отметил президент.

Трамп также добавил, что пока он является президентом США, "Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие".

Что касается нашумевшего убийства иранского генерала, то Трамп назвал его террористом и подчеркнул, что "Сулеймани надо было нейтрализовать давным-давно". "Это звоночек всем террористам", – сказал он.

Американский лидер также предупредил, что у страны есть мощная армия и оружие. "У США есть большие и мощные ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами", - отметил он.

"Сейчас мы сильнее, чем когда-либо в истории", – сказал президент.

Отметим, что Трамп после ракетных ударов Ирана по иракским базам звонил ряду конгрессменов и говорил об оптимистичных ожиданиях в отношении перспектив переговоров с Тегераном, сообщал CNN со ссылкой на сенатора-республиканца Джеймса Инхофа.

"Президент был в приподнятом настроении, сказал Инхоф, и полагает, что ограниченные удары, осуществленные прошлой ночью, распахнут двери для более масштабных переговоров", – передал CNN.

"Это откроет путь для переговоров с Ираном", – цитирует телеканал слова сенатора.

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