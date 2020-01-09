Трамп отменил ІІІ Мировую войну: обращение к нации американского президента
Президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, сделал экстренное заявление касательно конфликта с Ираном, заявив о готовности ввести санкции против страны.
Обращение политика к американским гражданам из Белого дома транслировалось в сети ведущими мировыми СМИ.
Президент США должен был начать речь в 18:00 по киевскому времени, однако значительно задержался, заставив общественность ждать почти полчаса.
Трамп не сообщал о военных мерах против страны, однако заявил, что Америка готова ввести мощные санкции.
"Иран должен отказаться от своих амбиций по разработке ядерного оружия и прекратить финансировать терроризм", – назвал условие президент.
Он также призвал Европу, Китай и Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном. Все стороны, вместо того, чтобы заниматься СВПД, считает он, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".
"Я бы хотел попросить НАТО стать более вовлеченными в то, что происходит на Ближнем Востоке", – отметил глава Соединенных Штатов.
При нападении Ирана в ночь на 8 января, как отметил президент, никто не пострадал.
"У нас нет пострадавших. Все наши солдаты – в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб", – сказал он в Белом доме.
Система раннего предупреждения, как рассказал он, сработала отлично и помогла предупредить об атаке.
"Как кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных сторон и очень хорошей вещью для мира", – отметил президент.
Трамп также добавил, что пока он является президентом США, "Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие".
Что касается нашумевшего убийства иранского генерала, то Трамп назвал его террористом и подчеркнул, что "Сулеймани надо было нейтрализовать давным-давно". "Это звоночек всем террористам", – сказал он.
Американский лидер также предупредил, что у страны есть мощная армия и оружие. "У США есть большие и мощные ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами", - отметил он.
"Сейчас мы сильнее, чем когда-либо в истории", – сказал президент.
Отметим, что Трамп после ракетных ударов Ирана по иракским базам звонил ряду конгрессменов и говорил об оптимистичных ожиданиях в отношении перспектив переговоров с Тегераном, сообщал CNN со ссылкой на сенатора-республиканца Джеймса Инхофа.
"Президент был в приподнятом настроении, сказал Инхоф, и полагает, что ограниченные удары, осуществленные прошлой ночью, распахнут двери для более масштабных переговоров", – передал CNN.
"Это откроет путь для переговоров с Ираном", – цитирует телеканал слова сенатора.
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