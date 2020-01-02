Трамп не хочет войны с Ираном

США не намерены развязывать войну с Ираном, несмотря на то, что перед этим Белый дом пригрозил Тегерану серьезными последствиями.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Так, это прозвучало во время общения с журналистами в своем гольф-клубе Mar-a-Lago во Флориде, передает Reuters.

"Хочу ли я этого? Я хочу мира. Мне нравится мир. И Иран должен хотеть мира больше, чем кто-либо. Так что я не вижу, чтобы это произошло", – сказал американский лидер.

Что произошло ранее

31 декабря в Багдаде (Ирак) протестующие взломали ворота и прорвались внутрь посольства США. Иранцы скандировали "Смерть Америке" и "Нет Америке", бросали камни и сжигали американские флаги

Отметим, что причиной массовых беспорядков и нападению на посольство стали авиаудары США по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболла", в результате чего минимум погибло 25 человек. Еще более 50 получили ранения.

В Пентагоне отметили, что нанесли удар в ответ на атаку по базе в Ираке, в результате которой один американский военный погиб, еще четверо получили ранения.

Какой была первая реакция Трампа

В Белом Доме на эти события отреагировали крайне резко.

"Иран понесет в полной мере ответственность в случае гибели людей на наших объектах или же — в случае нанесения этим объектам ущерба. Он заплатит большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом", — написал Тамп в своем Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране в результате протестов через объявленный правительством рост цен на топливо на 200% погибли от 180 до 450 человек.

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