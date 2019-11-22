Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса
Компания JCB разработала трактор под названием Fastruc с целью поставить новый мировой рекорд скорости.
Испытания трактора проходили на аэродроме в городе Элингтон в Америке.
Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса
Скриншот из видео
Для управления им нужны необычные пилоты, имеющие опыт в испытании подобных видов транспорта. Чаще всего испытание подобных средств передвижения доверяют опытным гонщикам.
Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса
Скриншот из видео
В этот раз пилотом стал Гай Мартин, которому удалось разогнаться до скорости 241,4 км/ч. Правда, в Книгу рекордов Гиннеса попал показатель в 217,6 км/ч, так как по правилам учитывается средняя скорость двух заездов.
Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса
Скриншот из видео
Раннее Гай Мартин уже испытывал этот трактор и скорость составляла 167 км/ч.
После этого инженеры компании усовершенствовали его: двигатель оснастили нагнетателем с электроприводом, давление в турбине повысили на 230%, а также установили топливный насос с давлением в 2500 бар.
Мощность трактора составляет 1014 л/с.
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