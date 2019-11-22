Компания JCB разработала трактор под названием Fastruc с целью поставить новый мировой рекорд скорости.

Испытания трактора проходили на аэродроме в городе Элингтон в Америке.

Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса Скриншот из видео

Для управления им нужны необычные пилоты, имеющие опыт в испытании подобных видов транспорта. Чаще всего испытание подобных средств передвижения доверяют опытным гонщикам.

Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса Скриншот из видео

В этот раз пилотом стал Гай Мартин, которому удалось разогнаться до скорости 241,4 км/ч. Правда, в Книгу рекордов Гиннеса попал показатель в 217,6 км/ч, так как по правилам учитывается средняя скорость двух заездов.

Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса Скриншот из видео

Раннее Гай Мартин уже испытывал этот трактор и скорость составляла 167 км/ч.

После этого инженеры компании усовершенствовали его: двигатель оснастили нагнетателем с электроприводом, давление в турбине повысили на 230%, а также установили топливный насос с давлением в 2500 бар.

Мощность трактора составляет 1014 л/с.

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