В Техасе сошел с рельс поезд

Борис Бондарь Видео 23:44, 29.10.2020 Обновлено: 23:46, 29.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Парасюк – Зеленскому: вы будете убегать и оглядываться

В Украине взлетели тарифы на газ, расти будут каждый месяц аж до февраля: сколько заплатим

Порошенко жестко отреагировал на решение КСУ: кто разрушает безвиз, пусть путешествует в Магадан

Послы G7 – о решении Конституционного суда: Украина не должна возвращаться в прошлое

Зеленский провел закрытое заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности: главные тезисы