Трагедия в Умани: хулиганы избили евреев у могилы раввина

В пятницу, 10 января, в Умани вооруженная ножами и палками толпа неизвестных напала и избила евреев.

Глава Национальной полиции и Украинского еврейского комитета отреагировали на произошедшее.

Происшествие случилось около полуночи возле могилы раввина Нахмана. Об этом сообщает Yeshiva World News.

Как рассказал однин из свидетелей, драка началась с незначительного спора между евреем и одним из местных украинцев. Последний призвал около 30 своих антисемитских друзей прийти и избить евреев.

По информации издания, на место приехали полицейские, однако ничего не сделали, а просто "стояли и смотрели, что происходит, пока людей избивали".

В результате инцидента якобы четверо евреев с травмами были доставлены в ближайшую больницу. Однако правоохранители опровергают эту информацию. Как сообщили на сайте Национальной полиции Украины, в больницы Умани никто не обращался.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что уманские евреи организовывают специальную группу самообороны для защиты от хулиганов.

Позже под публикацией Долинского появились комментарии с неоднозначными данными о причине конфликта в Умани. По словам одной из свидетельниц происшествия, драка началась после того, как был избит украинец, охранник могилы раввина. После этого некоторые из местных жителей собрались, чтобы найти виновных в избиении.

По приказу главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители отправились в Умань, чтобы выяснить обстоятельства конфликта между евреями и местными жителями. Также специальная группа предоставит правовую оценку действиям местных полицейских во время массовой потасовки.

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