Де́йстар Пе́терсон, більш відомий під сценічним псевдонімом Tory Lanez - канадський хіп-хоп виконавець.

Широка відомість прийшла після мікстейпу Lost Cause і синглу "Скажи це".

У 2015 році Торі підписав контракт із звукозаписувальною компанією Interscope Records. Восени 2016 року випустив дебютний студійний альбом I Told You.

Торі Ланез - музика спорту Скріншот з відео

Торі Ланез - музика спорту Скріншот з відео

Петерсон описує свій музичний стиль як "суеви".

"Суеви" - це термін, придуманний канадцем для опису пісень, в якому змішано кілька жанрових музик.

В інтерв'ю сайту Nice Kicks Петерсон пояснив: "Cуеви" - жанр музики. Я розумію, це звучить дивно, але якщо ви не спровокуєте артиста, в якому жанрі він працює, він відповідає, що він або робить реп, або рок, або поет. Дуже багато різносторонних, різнопланових людей.

Торі Ланез - музика спорту Скріншот з відео

Торі Ланез - музика спорту Скріншот з відео

Вони серед тих, хто не має свого власного стилю, але я не вважаю, що вони заплуталися. Я вважаю, що вони талановиті артисти.

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