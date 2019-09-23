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Top 5 news 23.09.2019
23 сентября 2019, 17:38
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46
24 сентября ожидаются дожди: прогноз погоды в Украине от ObozTV
1
362
Шаманы Якутии против священников Путина: смогут ли они изгнать демона из Кремля
67
ПОРЕБРИК: РФ утверждает, что сотрудничество СССР с нацистами спасло сотни жизней
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