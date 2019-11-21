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Top 5 news 21.11.2019
85
17:40, 21.11.2019
Обновлено: 17:43, 21.11.2019
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ПОРЕБРИК: Путин заявил, что зеленая энергетика опасна
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В Украине приостановлены выплаты больничных и пособий по беременности
1
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