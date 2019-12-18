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18 декабря • обновлено в 11:42
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TOP 5 NEWS 18.12.2019
55
10:57, 18.12.2019
Обновлено: 10:59, 18.12.2019
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65
випуск OBOZ NEWS о 11:00 18 грудня 2019 року
55
TOP 5 NEWS 18.12.2019
102
В противостояниях под ВР заинтересована власть: ветеран АТО
37
Розпочали роботу ялинкові базари
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1
Неужели Зеленский смирился с потерей Крыма: Павел Жебривский о децентрализации
Новости
випуск OBOZ NEWS о 11:00 18 грудня 2019 року
65
В противостояниях под ВР заинтересована власть: ветеран АТО
102
Розпочали роботу ялинкові базари
37
Неужели Зеленский смирился с потерей Крыма: Павел Жебривский о децентрализации
1
1.3т
Зарплату можно будет получать на карту любого банка: финансист рассказал о рисках
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В Киеве не работали турникеты в метро: комментарий прессекретаря метрополитена
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Украинский музыкант Александр Пириев в прямом эфире ObozTV
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Протесты в центре Киева: евробляхеры и противники рынка земли
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Потеплеет еще больше: прогноз на 18 декабря от ObozTV
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В Канаде птица с гнездом чуть не сорвала фестиваль
901.2т
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Огромное пламя: в Амстердаме атаковали известное издание
676.2т
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Появился трейлер нового украинского фильма
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Банкомат не работает: в Индии мыши уничтожили деньги
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Впервые в этом году: панда родила близнецов
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