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TOP 5 NEWS 13.12.2019
81
18:31, 13.12.2019
Обновлено: 18:34, 13.12.2019
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Я категорически против стены на Донбассе: Георгий Тука
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Расследование по ГСЧС в Одесской области продолжается: пресс-секретарь прокуратуры
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93
Новый рекорд: 3 млрд грн – именно столько украинцы потратили за Черную пятницу
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