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Top 5 news 11.09.2019
11 сентября 2019, 17:30
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1
У Соловьева пригрозили Украине отделением Закарпатья
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Повлиять на изменения климата уже невозможно: комментарий климатолога
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Решение о роспуске ЦИК является политически мотивированным: комитет избирателей Украины
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Четыре миллиона киевлян: социолог прокомментировала демографическую ситуацию
208
1
В освещении конфликтов есть системное противоречие между блогерами и традиционными СМИ: психолог
Новости
У Соловьева пригрозили Украине отделением Закарпатья
1
200
Повлиять на изменения климата уже невозможно: комментарий климатолога
115
Решение о роспуске ЦИК является политически мотивированным: комитет избирателей Украины
85
Четыре миллиона киевлян: социолог прокомментировала демографическую ситуацию
81
В освещении конфликтов есть системное противоречие между блогерами и традиционными СМИ: психолог
1
208
Мы где-то это видели: откуда берут идеи новые проекты украинского телевидения
102
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На Донбассе три добробата отдали оружие Нацполиции: комментарии ветерана
121
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Забезпечення житлом дітей-сиріт і надалі буде приорітетом для міської влади
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899.4т
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15
Появился трейлер нового украинского фильма
643.6т
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Банкомат не работает: в Индии мыши уничтожили деньги
568.3т
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Впервые в этом году: панда родила близнецов
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