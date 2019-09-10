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TOP 5 NEWS 10.09.2019
10 сентября 2019, 10:20
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Новости
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693
Реальный курс до конца года 28 грн за 1 доллар США: экономист
2
516
Украина – одна из 7 стран, где существует мораторий на продажу земли: экономист
1
261
ВР приняла закон об импичменте президента Украины
112
Семь законопроектов, которые рассматривает Конституционный Суд, очень лаконичны: представитель президента
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