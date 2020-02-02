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TOP 5 NEWS 02.02.2020
49
13:59, 2.02.2020
Обновлено: 14:03, 2.02.2020
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49
1
TOP 5 NEWS 02.02.2020
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Якщо влада буде чіпати мову і все, на чому стоїть українська держава, вона може отримати новий Майдан
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Думка Фрідом Хаус та Платформи з прав людини по законопроекту про дезінформацію
Новости
OBOZ TALK - гость Кирилл Сазонов
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134
Якщо влада буде чіпати мову і все, на чому стоїть українська держава, вона може отримати новий Майдан
4
428
Гурт A.R.M.I.A
28
693
Думка Фрідом Хаус та Платформи з прав людини по законопроекту про дезінформацію
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174
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FOODOBOZ | Салат из слив с редиской и апельсиновой заправкой
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15 тысяч гектаров уже уничтожено: народный депутат о добыче янтаря
1
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В Канаде птица с гнездом чуть не сорвала фестиваль
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676.8т
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Появился трейлер нового украинского фильма
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Впервые в этом году: панда родила близнецов
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