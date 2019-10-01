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Top 5 news 01.10.2019
01 октября 2019, 16:28
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Вводится уголовная ответственность в госучреждениях, касающихся пенсий: депутат
423
ЗАПАЛ | РЭКЕТ ПО-НОВОМУ! ЗЕ'команда со старыми "хомутами" обложила поборами весь бизнес
302
Более 50% государственных закупок обходили старую систему Prozorro: депутат
1
114
Никто из руководства партии ''Слуга народа'' пока не увольняется: народный депутат
119
Россия имеет более сильную позицию в переговорах с Украиной: эксперт-международник
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