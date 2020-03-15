Топ-5 новостей недели с Ланой Ерниязовой

В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса – у мужчины из Черновицкой области, жена которого недавно вернулась из Италии, а также у женщины пенсионного возраста с Житомирщины. Она 8 марта была в церкви, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта. В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение. Таким образом, в Украине уже 3 подтвержденных случаях заболевания.

Ситуацию с распространением коронавируса в мире "можно охарактеризовать как пандемию". Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус. Сейчас в мире зарегистрировано более 120 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 4 тыс. человек умерли. Вирус распространился на все континенты, за исключением Антарктиды.

Украина – на карантине! До 3 апреля по всей территории ввели ограничения из-за угрозы коронавируса. Согласно постановлению Кабмина, на три недели должны быть закрыты детские сады, школы и высшие учебные заведения. Кроме того, отменят культурные и массовые мероприятия, ограничат пересечение границы через КПП, а также аннулируют некоторые авиарейсы.

Власти Ирана передадут Украине бортовые самописцы сбитого пассажирского лайнера МАУ. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. "Черные ящики" планируют отдать Киеву в течение двух недель. Напомню, 8 января самолет украинской авиакомпании совершал рейс Тегеран-Киев. Был сбит вскоре после вылета. Все 176 человек на борту – погибли. Жертвами катастрофы стали граждане семи государств, в частности, 11 украинцев.

Украина и Россия договорились о следующем обмене удерживаемыми лицами. Об этом стороны заявили на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Также обсуждались вопросы разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье и введении Консультативного совета. В заседании ТКГ приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

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