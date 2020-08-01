ТОП-5 новин Obozrevatel | 31 тиждень, 2020
Другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження голови делегації України в Тристоронній контактній групі.
37 нічних закладів закрили в Україні через порушення карантину
Від 20 тисяч гривень. Такою повинна бути мінімальна зарплата лікарів в Україні - наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов
У Києві можуть заборонити використовувати тварин задля платних фото або відео
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0