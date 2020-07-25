Главная Новости
25 июля • обновлено в 11:10
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ТОП-5 новин Obozrevatel | 30 тиждень, 2020

  • Карантин в Україні продовжили до 31 серпня!

  • Українські вчені наблизилися до створення вакцини від COVID-19.

  • Росія перекинула до кордонів з Україною 120ть тисяч військових, 500 танків і 300 літаків.

  • Посли Європейського союзу погодили нові санкції проти Росії та Китаю у зв'язку з кібератаками.

  • Екоактивістку Грету Тунберг нагородили мільйоном євро.

123
Читать материал на украинском

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Obozrevatel TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Obozrevatel TV Обозреватель TV
Персона
Грета Тунберг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости