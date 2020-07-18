Главная Новости
18 июля • обновлено в 08:22
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ТОП-5 новин Obozrevatel | 29 тиждень, 2020

  • Бойовики передали українській стороні тіло загиблого під Зайцевим військового

  • Укрзалізниця відновила рух близько половини пасажирських поїздів, що курсували до карантину

  • Місцеві вибори-25 жовтня. Таке рішення прийняла Верховна Рада

  • У небі над турецько-вірменським кордоном помітили військові вертольоти Російської Федерації

  • Тривають масові мітинги проти прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу

182
Читать материал на украинском

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Обозреватель TV" на OBOZREVATEL.

Тема
Обозреватель TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости