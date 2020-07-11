ТОП-5 новин Obozrevatel | 28 тиждень, 2020

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас не виключає, що в разі погіршення епідемічної ситуації, окремі кордони у Європі знову закриють.

Один з найбільших художніх музеїв у світі — Лувр у Парижі знову відкрив двері для відвідувачів через майже чотири місяці після закриття у зв'язку з пандемію коронавірусу.