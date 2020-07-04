ТОП-5 новин Obozrevatel | 27 тиждень, 2020

У Києві посилюються протиепідеміологічні заходи

Кабінет міністрів встановив розмір штрафів за відсутність маски у громадських місцях - до 5 тисяч 100 гривень

Євросоюз відкрив кордони для країн, в яких низький показник захворюваності на коронавірус

У Китаї виявили новий штам вірусу свинячого грипу, який може спричинити пандемію