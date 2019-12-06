Сборная Украины завоевала первое место на Чемпионате мира по историческому средневековому бою "Битва наций-2017" в номинации "21 на 21"

Исторический средневековый бой — довольно молодой современный вид спорта, полноконтактные сражения с использованием защитного и наступательного вооружения, характерного для средневековья.

Битва наций - победа Украины Скриншот из видео

Битва наций - победа Украины Скриншот из видео

Это полноконтактное сражение на стальном не заточенном оружии. Бойцы облачены в полный доспех, который, как и оружие, сделан по историческим образцам. Удары наносятся в любые части тела.

Для меньшего травматизма оружие изготавливается затупленным, а снаряжение перед началом боёв тщательно проверяется. Колющие приемы строго запрещены.

Битва наций - победа Украины Скриншот из видео

Битва наций - победа Украины Скриншот из видео

В массовых боях главное слаженная командная работа. В данном видео мы можем увидеть как благодаря тактическому превосходству команда Украины занимает первое место.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!