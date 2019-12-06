Битва наций - победа Украины
Сборная Украины завоевала первое место на Чемпионате мира по историческому средневековому бою "Битва наций-2017" в номинации "21 на 21"
Исторический средневековый бой — довольно молодой современный вид спорта, полноконтактные сражения с использованием защитного и наступательного вооружения, характерного для средневековья.
Битва наций - победа Украины
Скриншот из видео
Битва наций - победа Украины
Скриншот из видео
Это полноконтактное сражение на стальном не заточенном оружии. Бойцы облачены в полный доспех, который, как и оружие, сделан по историческим образцам. Удары наносятся в любые части тела.
Для меньшего травматизма оружие изготавливается затупленным, а снаряжение перед началом боёв тщательно проверяется. Колющие приемы строго запрещены.
Битва наций - победа Украины
Скриншот из видео
Битва наций - победа Украины
Скриншот из видео
В массовых боях главное слаженная командная работа. В данном видео мы можем увидеть как благодаря тактическому превосходству команда Украины занимает первое место.
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