Тодуров рассказал о достижениях Института сердца в 2020 году

Виктория Довгань Видео 13:23, 30.12.2020 Обновлено: 13:23, 30.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Киеве полицейские входили в состав банды домушников

Победные "видосики" об уничтожении обороноспособности

Сравниваем зарплаты в СССР и сейчас

В Украине создали пехотную винтовку "Ночной хищник". Видео испытаний

В Украине проверят всех пенсионеров и субсидиантов, а помощь могут заставить вернуть: Кабмин сделал последний шаг