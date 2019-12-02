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2 декабря • обновлено в 22:01
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"ТНМК" рассказали о туре по Украине и концерте в Киеве 6 декабря

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Олег "Фагот" Михайлюта и Александр "Фоззи" Сидоренко из группы "ТНМК" стали гостями прямого эфира ObozTV.

Они отвечали на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" и исполнили в эфире свою песню.

Музыканты рассказали о клипе "История Украины за 5 минут", который подорвал соцсети в ноябре, а также об открытом уроке для столичных школьников.

Они поделились впечатлениями о сотрудничестве с учителями в подготовке другого клипа, который недавно вышел.

Напомним, что к двадцать первой годовщине альбома "Сделай мне Хип-Хоп", ТНМК устраивает тур. В Киеве концерт "Танков" состоится уже 6 декабря.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

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Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Олег Михайлюта (Фагот) Александр "Фоззи" Сидоренко
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