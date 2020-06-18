Телефонный разговор Саакашвили с Зурабом Адеишвили
Знал Михаил Саакашвили о готовящемся убийстве Георгия Габуния ?! Так, знал!
В записи этого телефонного разговора подтверждается, что Михаил Саакашвили, как и директор принадлежащего ему телеканала «Мтавари» Николоз Гварамия, знал о запланированном убийстве журналиста Георгия Габуния и не сообщал об этом грузинской власти, длительное время покрывая заказчика, организатора и исполнителя планируемого преступления
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
0
0
0
0
0
0
0