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18 июня • обновлено в 19:15
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Телефонный разговор Саакашвили с Зурабом Адеишвили

  • Знал Михаил Саакашвили о готовящемся убийстве Георгия Габуния ?! Так, знал!

  • В записи этого телефонного разговора подтверждается, что Михаил Саакашвили, как и директор принадлежащего ему телеканала «Мтавари» Николоз Гварамия, знал о запланированном убийстве журналиста Георгия Габуния и не сообщал об этом грузинской власти, длительное время покрывая заказчика, организатора и исполнителя планируемого преступления

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Персона
Михеил Саакашвили
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