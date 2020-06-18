Телефонный разговор Саакашвили с Зурабом Адеишвили

В записи этого телефонного разговора подтверждается, что Михаил Саакашвили, как и директор принадлежащего ему телеканала «Мтавари» Николоз Гварамия, знал о запланированном убийстве журналиста Георгия Габуния и не сообщал об этом грузинской власти, длительное время покрывая заказчика, организатора и исполнителя планируемого преступления