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''Титушки'' у здания ЦВК: обещают ''откручивать головы'', но уже после выборов

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В Печерском районе Киева, возле здания ЦИК , собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. Наши корреспонденты сообщают, что у здания Центризбиркома на площади Леси Украинки находится около 150 человек, они общаются небольшими группами, никаких действий не предпринимают. Люди спортивного телосложения немногословны и не могут объяснить, зачем пришли на площадь и рассказать о своих дальнейших действиях.

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