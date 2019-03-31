''Титушки'' у здания ЦВК: обещают ''откручивать головы'', но уже после выборов

В Печерском районе Киева, возле здания ЦИК , собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. Наши корреспонденты сообщают, что у здания Центризбиркома на площади Леси Украинки находится около 150 человек, они общаются небольшими группами, никаких действий не предпринимают. Люди спортивного телосложения немногословны и не могут объяснить, зачем пришли на площадь и рассказать о своих дальнейших действиях.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся